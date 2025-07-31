Уперше з початку повномасштабного вторгнення засідання Ради транслюватимуть онлайн на ютуб-каналі парламенту

Уперше з початку повномасштабного вторгнення засідання Ради, де розглянуть законопроєкт № 13533 про повернення повноважень НАБУ і САП, транслюватимуть онлайн на ютуб-каналі парламенту.
Про це повідомив голова Комітету Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
За його словами, початок о 12:00. Він сподівається, що це перший крок до поновлення онлайн-трансляцій. З головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком домовилися знайти рішення для цього.
Відновлення онлайн-трансляцій з ВРУ
Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. Також журналісти не мали доступу для роботи в будівлі Верховної Ради — знову пускати їх почали у травні 2024 року.
А в січні 2025 року відновили трансляцію засідань комітетів Ради, однак не самого парламенту.
Громадські організації та медіа 28 липня звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі «Рада» і завчасно публікувати порядок денний. Підписантів уже майже сотня.
До Верховної Ради України 29 липня внесли постанову № 1963027, яка передбачає повернення прямих трансляцій засідань. Рада знову буде відкритим майданчиком для українців, щойно «відпадуть безпекові ситуації», каже Стефанчук.
- Володимир Зеленський 22 липня підписав закон № 12414, який вніс зміни до Кримінального кодексу України. НАБУ і САП наголошували, що через це керівник САП стане номінальною фігурою, а Бюро втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди вийшли на протести проти законопроєкту, вони продовжилися і в наступні дні.
- Уже 24 липня за ініціативою Володимира Зеленського у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13533 про посилення повноважень НАБУ і САП. Антикорупційні органи підтримали цю ініціативу. Очікують, що нардепи ухвалять законопроєкт за основу і в цілому на засіданні 31 липня. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав таке рішення.