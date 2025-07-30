Правоохоронний комітет Ради підтримав ухвалення законопроєкту Зеленського про НАБУ і САП

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав ухвалення законопроєкту президента Володимира Зеленського про роботу Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляють громадська організація Transparency International Ukraine та народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Засідання відбулося в середу, 30 липня. Комітет розглядав документ № 13533 про повернення незалежності НАБУ і САП, а також шість альтернатив до нього. За ухвалення законопроєкту Зеленського за основу і в цілому, а також за відхилення альтернативних норм проголосували 19 членів комітету. Рішення ухвалили одноголосно, не було тих, хто був проти чи утримався, каже Железняк.

«Завтра саме це рішення буде ставитись на голосування в залі Ради. Одразу у двох читаннях», — зазначив парламентар.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що нардепи розглядатимуть президентський законопроєкт 31 липня.