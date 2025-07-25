Спікер Ради назвав дату, коли депутати розглянуть президентський закон про НАБУ

За його словами, під час розгляду цього законопроєкту він пропонуватиме прийняти його одразу за основу й ухвалити в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Верховна Рада розгляне законопроєкт Володимира Зеленського № 13533 про «посилення повноважень» Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 31 серпня. Цей законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності для антикорупційних органів.

Що відбувається з НАБУ та САП

Володимир Зеленський 22 липня підписав закон № 12414, який вносить зміни до Кримінального кодексу України. Серед іншого, цей закон наділя генерального прокурора такими повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також закон містить правки, які обмежили діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди вийшли на протести проти законопроєкту, вони продовжилися і наступного дня, 23 липня.

Уже 24 липня за ініціативою Володимира Зеленського у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13533 про «посилення повноважень» НАБУ та САП. Антикорупційні органи підтримали цю ініціативу.