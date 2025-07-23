«Будемо однією сімʼєю». Генпрокурор зреагував на закон, який змінює роботу НАБУ і САП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, що про зміни до закону, які можуть вплинути на незалежність антикорупційних органів, дізнався з поста нардепа «Голосу» Ярослава Железняка. І водночас запевнив, що тиску на НАБУ і САП не буде, бо вони йому не підпорядковуються — кожен працюватиме окремо, але допомагатимуть одне одному: «Будемо однією сімʼєю».

Про це він сказав на спільному брифінгу з головою Служби безпеки Василем Малюком, передає кореспондентка «Бабеля».

Кравченко обурився, що його запідозрили у спробах втрутитися до роботи НАБУ і САП. Він пообіцяв, що не забиратиме в них справу ексміністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у корупції.

«Як розслідували НАБУ і САП, так і буде. Я подивлюся, як вони закінчать. І як потім прокурори із САП підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення до вироку», — наголосив він.

І додав, що якщо знадобиться допомога в цій справі, готовий особисто піти в суд і представляти державне обвинувачення.

На запитання, чому обшуки у працівників НАБУ відбулися одночасно і чи пов’язані вони з підготовкою до закону, Кравченко відповів, що це такий підхід — усе роблять швидко, не розтягуючи в часі. За його словами, це ефективніше, ніж стара радянська практика.

Також він сказав, що коли обійняв посаду генпрокурора, побачив справи про ДТП в Державному бюро розслідувань, які роками не рухалися, хоча там були й експертизи, і свідки. Тепер їх активізували, і підозри підписані.

На уточнення, чи знали про обшуки в Офісі президента чи профільному комітеті, Кравченко відповів, що не знали.

Водночас Руслан Кравченко не виключив, що в НАБУ є провадження, стосовно яких він хоче поставити запитання НАБУ і САП. Як приклад він навів справу про гроші Нацбанку, які той надавав як допомогу на $5 мільярдів ПриватБанку з державного бюджету.