СБУ переконана, що детективи НАБУ причетні до вивезення Боголюбова з України. Підозру їм ще не оголосили

Служба безпеки України переконана, що детективи Національного антикорупційного бюро причетні до вивезення бізнесмена Геннадія Боголюбова з України. Однак їм підозру ще не оголосили.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк на брифінгу з генпрокурором Русланом Кравченком, передає кореспондентка «Бабеля».

Василь Малюк анонсував слідчі дії, допити, зокрема перехресні, і висловив впевненість, що керівництво НАБУ співпрацюватиме з СБУ в цій справі.

За версією СБУ, детективи супроводжували Боголюбова, коли він перетинав державний кордон — були в сусідньому купе поїзда «для підстраховки». Відповідну «спецоперацію», за даними слідства, організував Федір Христенко — депутат забороненої партії ОПзЖ, який виїхав з України за кілька днів до повномасштабної війни та якому заочно повідомили про підозру за роботу на Росію.

Натомість у НАБУ казали, що детективи їхали у Відень на антикорупційний захід, Боголюбова не знали, а їхню поїздку погодили завчасно.

«Але у нас інші факти, і ми вивчаємо і їхні докази, і наші», — зазначив Руслан Кравченко.