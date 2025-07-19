Алієв заявив, що Азербайджан готує позов проти Росії через збиття пасажирського літака, і згадав малайзійський Boeing

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна готує документи для позову проти Росії через збиття літака «Азербайджанських авіаліній» у грудні 2024 року. Він сказав, що це може зайняти час, але в Азербайджані готові чекати десять років, як це було з малайзійським Boeing, який російські війська збили над Донеччиною влітку 2014 року.

Про це він сказав на III Шушинському глобальному форумі, пише азербайджанське медіа Report.

За словами Алієва, протягом семи місяців після катастрофи Азербайджан не має відповіді від Росії. Генеральний прокурор країни регулярно надсилає листи до Слідчого комітету Росії, але на них відповідають, що розслідування триває.

«На жаль, ми не отримали жодної відповіді від російських чиновників, хоча минуло вже сім місяців. Для нас усе зрозуміло: ми знаємо, що сталося, і ми можемо це довести. І ми знаємо, що російські чиновники знають, що сталося. І це питання, чому вони не роблять того, що зробив би будь-який сусід. Наші прохання чи вимоги абсолютно природні — визнати цю аварію своєю провиною, покарати тих, хто зупинив наш літак, і виплатити компенсацію родинам загиблих, тим, хто отримав поранення, і AZAL, щоб компенсувати втрату літака», — сказав Алієв.

Алієв заперечив, що літак міг збити український дрон, оскільки весь літак був дірявий і його атакували два рази.

«Чи можете ви уявити, що український дрон летить, цілиться в азербайджанський літак, влучає в нього, потім падає, а потім знову? Отже, це історія для дитячого садка. Ми знаємо, що сталося», — заявив Алієв.