У Казахстані розбився пасажирський літак, що летів із Баку до Грозного

У Казахстані, поблизу Актау, розбився пасажирський літак. Він виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії.

Про це пише казахстанське видання Tengrinews.

Літак належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Перед катастрофою борт зробив кілька кіл над аеропортом Актау, показують дані сервісу Flightradar. Момент авіакатастрофи потрапив на відео:

Причини катастрофи поки невідомі, однак, за попередніми даними, літак подавав сигнал про надзвичайну ситуацію. Азербайджанські медіа як причину аварії називають зіткнення літака із птахами.

У Казахстані зазначають, що на борту літака було пʼять членів екіпажу та 62 пасажири. Міністерка охорони здоровʼя Казахстану Акмарал Альназарова каже, що в катастрофі вижили щонайменше 12 людей — на місце аварії прямують усі необхідні служби.