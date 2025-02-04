Reuters: З літака, який впав у Казахстані, дістали фрагмент ракети комплексу «Панцир-С»

Азербайджанський пасажирський літак, який розбився у грудні біля казахстанського міста Актау, ймовірно, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Панцир-С».

Про це повідомило агентству Reuters джерело в уряді Азербайджану.

«Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети «Панцир-С», який був вилучений з літака та ідентифікований за допомогою міжнародної експертизи», — сказало джерело.

Ця інформація зʼявилась того ж дня, коли Міністерство транспорту Казахстану опублікувало попередній звіт щодо катастрофи.

У документі йшлося, що початковий огляд фрагментів літака після аварії виявив «безліч наскрізних і ненаскрізних пошкоджень різної величини та форми» у хвостовій частині, на лівому двигуні та лівому крилі. У деяких місцях пошкодження мають правильну прямокутну форму.

У звіті показали знімки сторонніх обʼєктів, які знайшли в корпусі літака, але не уточнювали їхнє походження.

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Що передувало

Авіакатастрофа сталась у Казахстані вранці 25 грудня. Літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії, впав біля казахстанського міста Актау.

На борту літака було 67 людей, з них пʼятеро — члени екіпажу. У катастрофі загинули 38 людей.

За даними джерел Euronews в азербайджанському уряді, причиною авіатрощі стала російська ракета класу «земля — повітря». Ракету начебто випустили по рейсу J2-8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Під час польоту ракета вибухнула, а її осколки влучили в літак.

27 грудня Azerbaijan Airlines заявила, що, попередньо, причиною катастрофи став «фізичний і технічний зовнішній вплив».

28 грудня Путін вибачився за «трагічний інцидент» з літаком Azerbaijan Airlines, однак прямо не взяв відповідальність за катастрофу.