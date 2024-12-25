Авіакатастрофа в Казахстані. Щонайменше 38 людей загинули

У авіакатастрофі в Казахстані, яка сталась сьогодні вранці, загинули щонайменше 38 людей.

Про це повідомив заступник премʼєр-міністра країни Канат Бозумбаєв, передає Tengrinews.kz.

Він також додав, що 29 людей, зокрема двоє дітей, постраждали та перебувають у лікарнях. З них приблизно 11 стабільно важкі, решта — у стані середньої тяжкості.

Загалом на борту було 69 людей, зокрема пʼятеро членів екіпажу.

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Офіційна причина катастрофи досі невідома. За однією з версій, причиною аварії стало зіткнення літака зі зграєю птахів. Інші медіа повідомляють, що на борту вибухнув балон із киснем.

Відомо, що літак втратив рульове управління і впав, коли летіти до аеропорту Актау залишалося менш ніж 3 хвилини.