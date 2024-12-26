Euronews: Причиною авіакатастрофи в Казахстані стала російська ракета

Російська ракета класу «земля — повітря» стала причиною авіакатастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» в Актау (Казахстан).
Про це Euronews повідомили джерела в азербайджанському уряді.
За словами джерел, ракета була випущена по рейсу 8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Під час польоту ракета вибухнула, а її осколки влучили по літаку.
Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, попри прохання пілотів про екстрену посадку, кажуть джерела. Натомість йому наказали летіти через Каспійське море в напрямку Актау в Казахстані.
Навігаційні GPS-системи літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.
Ракету випустили з зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С», повідомило видання AnewZ з посиланням на азербайджанські урядові джерела.
Голова Ради безпеки Чечні Хамзат Кадиров підтвердив, що вранці в середу відбулася атака безпілотників на Грозний, зазначивши, що жертв і руйнувань немає.
- Авіакатастрофа сталась у Казахстані вранці 25 грудня. Літак, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії, впав біля казахстанського міста Актау.
- На борту літака було 67 людей, з них пʼятеро — члени екіпажу. Щонайменше 38 з них загинули.