Euronews: Причиною авіакатастрофи в Казахстані стала російська ракета

Російська ракета класу «земля — повітря» стала причиною авіакатастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» в Актау (Казахстан).

Про це Euronews повідомили джерела в азербайджанському уряді.

За словами джерел, ракета була випущена по рейсу 8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Під час польоту ракета вибухнула, а її осколки влучили по літаку.

Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, попри прохання пілотів про екстрену посадку, кажуть джерела. Натомість йому наказали летіти через Каспійське море в напрямку Актау в Казахстані.

Навігаційні GPS-системи літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.

Ракету випустили з зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С», повідомило видання AnewZ з посиланням на азербайджанські урядові джерела.

Голова Ради безпеки Чечні Хамзат Кадиров підтвердив, що вранці в середу відбулася атака безпілотників на Грозний, зазначивши, що жертв і руйнувань немає.