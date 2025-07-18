«Один із найжорсткіших»: посли ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії

У пʼятницю, 18 липня, посли Європейського Союзу схвалили новий, 18-й пакет санкцій проти РФ.

Про це повідомила висока представниця Брюсселю із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас.

На своїй сторінці у соцмережі X посадовиця назвала цей пакет проти Кремля «одним із найжорсткіших» на сьогодні. Блок застосує заходи проти ще 105 кораблів тіньового флоту Москви та їхніх постачальників. Планують також обмежити доступ російських банків до фінансування.

Новий пакет передбачає заборону на будівництво трубопроводів «Північний потік» і зниження цінової стелі на російську нафту. ЄС посилює тиск на російську військову промисловість, банки КНР, що сприяють обходу санкцій, та блокує експорт технологій, які використовують в дронах.

«Вперше ми вводимо санкції проти реєстру суден під іноземним прапором і найбільшого нафтопереробного заводу «Роснєфті» в Індії. Наші санкції також стосуються тих, хто ідеологічно обробляє українських дітей», — додала Кая Каллас.

Що передувало

17 червня Єврокомісія запропонувала повністю зупинити імпорт нафти й газу з РФ до кінця 2027 року. За пропозицією нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року.

23 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина і Словаччина не підтримають 18-й пакет санкцій проти Росії. За його словами, обидві країни виступають проти планів Європейського Союзу повністю відмовитись від імпорту російських енергоносіїв.

Згодом міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна готова підтримати 18-й пакет санкцій. Але Словаччині потрібні «гарантії» та підтримка на €20 мільярдів, щоб помʼякшити наслідки відключення від російських джерел енергії.

ЄС 16 липня запропонував Словаччині «гарантії» в обмін на підтримку санкцій проти РФ. Фіцо стверджує: усі партії Словаччини погодилися, що гарантії недостатні. Тоді він заявив, що найкращим рішенням було б надати Словаччині виняток, який дозволить мати контракт з російським «Газпромом» до 2034 року — саме тоді він закінчується. За словами Фіцо, Єврокомісія зараз «принципово» відхиляє таку вимогу, бо це суперечитиме санкційній політиці проти Росії.

Того дня країна попросила відкласти голосування ЄС за 18-й пакет санкцій. Що запропонували ЄС, можна прочитати тут.

17 липня словацький премʼєр Роберт Фіцо заявив, що його країна підтримає 18-й пакет санкцій Брюсселю. Вони з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн домовилися про гарантії для Словаччини стосовно цін на газ.