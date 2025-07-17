Премʼєр Словаччини заявив, що країна підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Він сказав, що вони з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн домовилися про гарантії для Словаччини стосовно цін на газ.

Про це премʼєр повідомив премʼєр у вечірньому зверненні у Facebook, передають медіа.

«Підтверджені гарантії стосуються ціни на газ та його потенційного дефіциту, транспортних зборів, а також можливості виникнення кризової ситуації з надзвичайно високими цінами та дефіцитом газу, що призведе до кризових рішень, поки не буде знято заборону на імпорт російського газу», — заявив Фіцо.

За його словами, подальша подальше блокування пакета санкцій було б «контрпродуктивним» та зашкодило б словацьким інтересам.

Водночас Фіцо сьогодні ж назвав план припинення імпорту російського газу до ЄС «ідіотським» і заявив, що Братислава розпочинає наступний етап боротьби з ЄС з цього питання.

Що передувало

17 червня Єврокомісія запропонувала повністю зупинити імпорт нафти й газу з РФ до кінця 2027 року. За пропозицією нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року.

23 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина і Словаччина не підтримають 18-й пакет санкцій проти Росії. За його словами, обидві країни виступають проти планів Європейського Союзу повністю відмовитись від імпорту російських енергоносіїв.

Згодом міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна готова підтримати 18-й пакет санкцій. Але Словаччині потрібні «гарантії» та підтримка на €20 мільярдів, щоб помʼякшити наслідки відключення від російських джерел енергії.

ЄС 16 липня запропонував Словаччині «гарантії» в обмін на підтримку санкцій проти РФ. Фіцо стверджує: усі партії Словаччини погодилися, що гарантії недостатні. Тоді він заявив, що найкращим рішенням було б надати Словаччині виняток, який дозволить мати контракт з російським «Газпромом» до 2034 року — саме тоді він закінчується. За словами Фіцо, Єврокомісія зараз «принципово» відхиляє таку вимогу, бо це суперечитиме санкційній політиці проти Росії.

Того дня країна попросила відкласти голосування ЄС за 18-й пакет санкцій. Що запропонували ЄС можна прочитати тут.