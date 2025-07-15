Словаччина попросила відкласти голосування ЄС за 18-й пакет санкцій проти Росії. Країна поставила — країна продовжує ставити свої умови в контексті зупинки поставок російського газу в країни ЄС. У Євросоюзі казали, що пакет санкцій мають узгодити 15-16 липня.

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Прем’єр країни Роберт Фіцо заявив, що найкращим рішенням було б надати Словаччині виняток, який дозволить мати контракт з російським «Газпромом» до 2034 року — саме тоді він закінчується. За словами Фіцо, Єврокомісія зараз «принципово» відхиляє таку вимогу, бо це суперечитиме санкційній політиці проти Росії.

Словацький премʼєр також опублікував відповідь Європейської комісії на зауваження Словаччини про те, що ЄС хоче зупинити постачання російського газу з 1 січня 2028 року. Про цю відповідь він писав ще вдень.

У листі Єврокомісія каже, що поступова відмова від російського газу та нафти має відбуватись так, щоб не нашкодити енергобезпеці ЄС і не спричинити різких стрибків цін.

Вони тісно співпрацюють з країнами, які найбільше залежать від російських енергоносіїв — зокрема зі Словаччиною. Для цього розробили спільний план дій, що враховує її національні особливості. Щоб його реалізувати, створили окрему Цільову групу з диверсифікації — вона допомагатиме Словаччині, стежитиме за прогресом і сприятиме співпраці з іншими країнами та постачальниками.

Комісія обіцяє зробити кілька речей, щоб допомогти Словаччині пережити відмову від російського газу:

Пояснить, коли і за яких умов можна буде увімкнути «аварійне гальмо», тобто зупинити нові обмеження, якщо ціни на газ різко зростатимуть або виникнуть проблеми з постачанням.

Знайде законне рішення для зменшення тарифів на транспортування нафти й газу через кордон — щоби це було вигідніше для Словаччини, враховуючи її ситуацію.

Пояснить, як країна може використовувати короткострокові закупівлі газу, щоб виконувати старі контракти, але й при цьому мати змогу змінити їх на кращих умовах.

Допоможе з новими чи вже діючими заходами, щоб забезпечити дешевшу й стабільнішу енергію — наприклад, швидше погоджуватиме державну допомогу.

Якщо виникнуть судові суперечки через новий регламент, буде готова захищати Словаччину юридично.

Фіцо стверджує: усі партії Словаччини погодилися, що гарантії недостатні. Тому представник Словаччини отримав доручення сьогодні звернутися з проханням, щоб відкласти голосування щодо 18-го пакета санкцій.

Що передувало

17 червня Єврокомісія запропонувала повністю зупинити імпорт нафти й газу з РФ до кінця 2027 року. За пропозицією нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року.

23 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина і Словаччина не підтримають 18-й пакет санкцій проти Росії. За його словами, обидві країни проти планів Європейського Союзу повністю відмовитись від імпорту російських енергоносіїв.

Згодом міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна готова підтримати 18-й пакет санкцій. Але Словаччині потрібні «гарантії» та підтримка на €20 мільярдів, щоб помʼякшити наслідки відключення від російських джерел енергії.