Словаччина готова підтримати санкції проти Росії. Але є умова

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна готова підтримати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Але Словаччині потрібні «гарантії» на €20 мільярдів.

Про це пише європейське медіа Euractiv.

У понеділок, 23 червня, Рада ЄС провела перемовини стосовно 18-го пакету санкцій проти Росії, який раніше запропонувала Європейська комісія. Серед іншого, він пропонує знизити граничну ціну, яку обмежують G7 і ЄС, на російську сиру нафту з $60 до $45 за барель.

Після перемовин Бланар заявив, що пакет не матиме негативного впливу економіку Словаччини і країна готова його підтримати. Однак Словаччина звернеться з проханням про «гарантії» та підтримку, щоб помʼякшити наслідки відключення від російських джерел енергії. Це передбачає інший план, запропонований Єврокомісією в рамках проєкту REPowerEU. За словами Бланара, існують арбітражні ризики, які можуть сягнути €20 мільярдів.