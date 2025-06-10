Єврокомісія запропонувала нові санкції проти Росії — проти її енергетики та банківського сектору

Європейська комісія внесла пропозиції про нові санкції проти Росії. Серед них — заборона на роботу з російськими газогонами «Північний потік».
Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Reuters.
Також Єврокомісія пропонує заборонити операції з банками, які допомагають Росії обходити санкції. А ще — знизити граничну ціну, яку обмежують G7 і ЄС, на російську сиру нафту з $60 до $45 за барель і додати до санкційного переліку більше суден тіньового флоту РФ і нафтотрейдерських компаній.
Фон дер Ляєн підкреслила, що 18-й пакет санкцій стосуватиметься переважно російських банків іа російського енергетичного сектору. Також вона додала, що ЄС планує розширити експортні заборони та контроль і посилити заходи з протидії обходу санкцій.
Країни ЄС почнуть обговорювати нові санкції вже цього тижня.
- 20 травня Європейський Союз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії. Він перекриває їй доступ до військових технологій, зменшує доходи від енергоносіїв і бʼє по тіньовому флоту нафтових танкерів. Детальніше — тут.