Єврокомісія запропонувала нові санкції проти Росії — проти її енергетики та банківського сектору

Європейська комісія внесла пропозиції про нові санкції проти Росії. Серед них — заборона на роботу з російськими газогонами «Північний потік».

Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Reuters.

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Також Єврокомісія пропонує заборонити операції з банками, які допомагають Росії обходити санкції. А ще — знизити граничну ціну, яку обмежують G7 і ЄС, на російську сиру нафту з $60 до $45 за барель і додати до санкційного переліку більше суден тіньового флоту РФ і нафтотрейдерських компаній.

Фон дер Ляєн підкреслила, що 18-й пакет санкцій стосуватиметься переважно російських банків іа російського енергетичного сектору. Також вона додала, що ЄС планує розширити експортні заборони та контроль і посилити заходи з протидії обходу санкцій.

Країни ЄС почнуть обговорювати нові санкції вже цього тижня.