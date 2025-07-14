Politico: Мальта чинить опір новому пакету санкцій проти РФ, а Словаччина може скоро підтримати його

Мальта чинить опір ухваленню 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Словаччина, яка до цього блокувала його, може скоро змінити позицію.

Про це пише Politico з посиланням на джерела серед європейських дипломатів.

На засіданні Coreper 13 липня Мальта приєдналась до Словаччини в опорі ухваленню санкцій проти Росії. Вона виступає проти зниження стелі ціни на російську нафту. Мальта має великий танкерний флот, і її економіка сильно залежить від транспортування нафти.

Наразі Європейська комісія пропонує встановити граничну ціну на експорт російських енергоносіїв у розмірі 15% від ринкової ціни. Її планують переглядати кожні пів року на основі середнього показника за останні три місяці.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може підтримати новий пакет санкцій ЄС проти Росії у вівторок. Однак спершу він хоче досягти домовленості стосовно пом’якшення наслідків запропонованої заборони на імпорт російського газу до ЄС.