WSJ: Трамп погодився на пропозицію продати зброю для України після того, як побачив наслідки обстрілів РФ

Президент США Дональд Трамп погодився на пропозицію Німеччини закуповувати за німецькі гроші системи Patriot для України після того, як 11 липня побачив кадри останніх російських авіаударів по українських містах.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Коли Мерц дізнався про призупинення допомоги Україні два тижні тому, він попросив про розмову з Трампом. Розмова відбулася 3 липня — того ж дня, коли Трамп востаннє розмовляв з Путіним.
Мерц відразу ж запропонував купити у США дві системи Patriot, щоб передати їх Україні. До дзвінка приєднався міністр оборони США Піт Гегсет. Джерела кажуть, що в цей момент здалося, наче Трамп був не в курсі рішення призупинити допомогу.
«Піт, що відбувається?» — запитав він, а вже за кілька днів Пентагон відновив поставки.
Тоді, 3 липня, Трамп не дав згоди на продаж комплексів. Однак побачивши бомбардування України 11 липня, Трамп сам зателефонував Мерцу. WSJ не уточнює, про які саме атаки мова, але 11 липня росіяни поцілили в пологовий будинок у Харкові — новина про це того ж дня зʼявилась в «улюбленій газеті Трампа» New York Post.
Тоді Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу на мобільний, аби висловити розчарування через те, що Путін продовжує нападати на Україну.
Мерц здивувався, але швидко зрозумів, що в Трампа урвався терпець щодо російського лідера. Трамп повідомив, що готовий пристати на пропозицію німецького канцлера й запропонував купити вже не дві, а пʼять систем Patriot.
Як підкреслює WSJ, це рішення разом з погрозами ввести санкції проти РФ та більш масштабною ініціативою з продажу зброї стали результатом багатомісячної кампанії європейських лідерів, які намагалися переконати Трампа озброїти Київ і посилити тиск на Путіна.
Німеччина, Франція, Велика Британія та інші країни активізували контакти зі США: високопосадовці відкрили конфіденційні канали зв’язку з ключовими представниками адміністрації Трампа.
Президент Фінляндії Александер Стубб подружився з Трампом на гольф-турнірі у Флориді. Мерц відвідав Трампа 5 червня в Білому домі та відтоді спілкувався з ним майже щотижня.
Генсек НАТО Марк Рютте надсилав Трампу «захопливі повідомлення» і навіть назвав його «татком», підтримуючи незадоволення американського лідера ситуаціями на Близькому Сході та його зусилля закріпити перемир’я між Ізраїлем і Іраном.
Окрім цього, європейці налагодили контакти з міністрами США, яких вважали симпатиками України, зокрема з міністром фінансів Скоттом Бессентом і держсекретарем Марко Рубіо, а також з мережею прореспубліканських конгресменів, які підтримують Київ.
Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінґбайль зустрічався з Бессентом, який пообіцяв лобіювати санкції та постачання зброї у розмовах із Трампом, повідомили німецькі посадовці. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль контактував із Рубіо.
За словами джерел, Мерцу — колишньому бізнесмену, який сам пілотує літак, — знайти спільну мову з Трампом було легше, ніж попереднім німецьким лідерам. Свою роль відіграла й можливість пообіцяти значне фінансування американської зброї після того, як він змінив Конституцію Німеччини й дозволив майже необмежені запозичення — чого його попередники домогтися не змогли.
- Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 14 липня заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Вони не уточнювали, про яке саме озброєння та яку суму йдеться. Проте Трамп казав про «найсучаснішу зброю на мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет.
- Згодом видання Axios написало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю на майже $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.
- Politico 16 липня повідомило, що в цій ініціативі не візьме участь Франція — країна останнім часом активно закликає європейців розвивати власну оборонну промисловість і купувати локальне.