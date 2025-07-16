WSJ: Трамп погодився на пропозицію продати зброю для України після того, як побачив наслідки обстрілів РФ

Президент США Дональд Трамп погодився на пропозицію Німеччини закуповувати за німецькі гроші системи Patriot для України після того, як 11 липня побачив кадри останніх російських авіаударів по українських містах.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

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Коли Мерц дізнався про призупинення допомоги Україні два тижні тому, він попросив про розмову з Трампом. Розмова відбулася 3 липня — того ж дня, коли Трамп востаннє розмовляв з Путіним.

Мерц відразу ж запропонував купити у США дві системи Patriot, щоб передати їх Україні. До дзвінка приєднався міністр оборони США Піт Гегсет. Джерела кажуть, що в цей момент здалося, наче Трамп був не в курсі рішення призупинити допомогу.

«Піт, що відбувається?» — запитав він, а вже за кілька днів Пентагон відновив поставки.

Тоді, 3 липня, Трамп не дав згоди на продаж комплексів. Однак побачивши бомбардування України 11 липня, Трамп сам зателефонував Мерцу. WSJ не уточнює, про які саме атаки мова, але 11 липня росіяни поцілили в пологовий будинок у Харкові — новина про це того ж дня зʼявилась в «улюбленій газеті Трампа» New York Post.

Тоді Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу на мобільний, аби висловити розчарування через те, що Путін продовжує нападати на Україну.

Мерц здивувався, але швидко зрозумів, що в Трампа урвався терпець щодо російського лідера. Трамп повідомив, що готовий пристати на пропозицію німецького канцлера й запропонував купити вже не дві, а пʼять систем Patriot.