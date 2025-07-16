Politico: Франція не братиме участі в закупівлі американської зброї для України

Франція не приєднається до ініціативи з купівлі американської зброї для України коштом європейських країн.
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Медіа наголошує, що президент Франції Емманюель Макрон вже давно закликає європейців розвивати власну оборонну промисловість і купувати локальне. Саме тому, на думку джерел, країна не долучилась до ініціативи.
Французький уряд також постає перед труднощами при збільшенні власних оборонних витрат, намагаючись одночасно скоротити бюджет і впоратися з дефіцитом.
- Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 14 липня заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Вони не уточнювали, про яке саме озброєння та яку суму йдеться. Проте Трамп казав про «найсучаснішу зброю на мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет.
- Згодом видання Axios написало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю на майже $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.