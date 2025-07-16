Politico: Франція не братиме участі в закупівлі американської зброї для України

Франція не приєднається до ініціативи з купівлі американської зброї для України коштом європейських країн.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

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Медіа наголошує, що президент Франції Емманюель Макрон вже давно закликає європейців розвивати власну оборонну промисловість і купувати локальне. Саме тому, на думку джерел, країна не долучилась до ініціативи.

Французький уряд також постає перед труднощами при збільшенні власних оборонних витрат, намагаючись одночасно скоротити бюджет і впоратися з дефіцитом.