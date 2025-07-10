Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль повернувся до вʼязниці на тлі прискорення розслідування про введення воєнного стану

Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 10 липня повернувся до одиночної тюремної камери. Прокурори домоглися нового ордера на арешт через його спробу запровадити воєнний стан у грудні минулого року.

Про це пише Reuters.

Рішення Центрального районного суду Сеулу видати ордер прискорило розслідування спеціального прокурора, що дії Юн Сок Йоля були перешкоджанням правосуддю та зловживанням владою. У своїй заяві суд задовольнив клопотання через побоювання, що Юн може спробувати знищити докази, і повернув його до Сеульського центру утримання під вартою, де раніше він провів 52 дні, перш ніж його звільнили 8 березня.

Після звільнення він повернувся з дружиною та 11 собаками й котами до їхньої квартири площею 164 м² у фешенебельному районі Сеулу. Згідно з урядовими даними, статки подружжя оцінюються в $5,47 мільйона. Але тепер Юн буде розміщений в одиночній камері площею 10 м² без кондиціонера, йому доведеться носити форму кольору хакі та спати на складаному матраці на підлозі.

Через кілька годин після того, як він опинився у вʼязниці, суд провів слухання стосовно справи про заколот, але Юн на ньому не був присутній — його адвокати пояснили це проблемами зі здоровʼям у експрезидента. Команда з 200 прокурорів планує допитати експрезидента в п’ятницю, 11 липня.

Що передувало

У ніч з 3 на 4 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна до президента Демократична партія, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу. У грудні 2024 року Юн Сок Йолю повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою і заборонили виїжджати за кордон. Експрезидента намагалися затримати 3 січня 2025 року, однак цьому завадила його охорона, 15 січня з другої спроби його все-таки затримали. 8 березня стало відомо, що Юн Сок Йоль вийшов із в’язниці. Та йому все одно довелося постати перед судом.

На початку квітня Конституційний суд оголосив одностайним вердиктом, що підтримує імпічмент Юн Сок Йоля та позбавляє його посади президента. На президентських виборах 3 червня переміг кандидат від опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мьон.