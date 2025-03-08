Президент Південної Кореї вийшов із вʼязниці. Згодом він постане перед судом

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, якого звинувачують у заколоті проти державного ладу, 8 березня вийшов із в’язниці.

Про це пише Associated Press.

Напередодні суд Сеулу скасував його арешт. Президента зустрічали його прихильники з плакатами й прапорами. Після звільнення Юн Сок Йоль вирушив до своєї резиденції у столиці.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вітає своїх прихильників після того, як вийшов із вʼязниці. Yonhap

Юн Сок Йоля утримували в центрі увʼязнення в Уйвані, що на південь від Сеулу. Його доставили туди 15 січня.

Президенту все одно доведеться постати перед судом. Його звинувачують у заколоті проти державного ладу через те, що він запровадив у країні воєнний стан 3 грудня 2024 року. За заколот загрожує довічне або страта, але смертні вироки у Південній Кореї не виконували роками.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня 2024 року для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу — тепер президента закликають піти у відставку. 8 грудня йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою і заборонили виїжджати за кордон.

14 грудня 2024 року парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Зараз обовʼязки президента країни виконує міністр фінансів Чхве Сан Мок.

Президента намагались затримати 3 січня 2025 року, однак тоді цьому завадила його охорона. 15 січня з другої спроби його все ж затримали.