Президенту Південної Кореї заборонили виїжджати за кордон

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни через невдалу спробу запровадити воєнний стан.

Про це повідомив представник Міністерства юстиції країни, передає Reuters.

У понеділок Міністерство оборони заявило, що Юн усе ще юридично залишається головнокомандувачем, але його владні повноваження опинилися під питанням, оскільки серед вищих військових офіцерів зростає незгода з президентом, а його власна партія заявила, що створить робочу групу, яка займатиметься його можливою відставкою.

О Донг Вон, голова Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, заявив, що наказав заборонити Юн Сок Йолю закордонні поїздки.

Представник Міністерства юстиції Бае Санг-ап повідомив комітету, що наказ про заборону на виїзд був виконаний.

Комісія була створена у 2021 році для розслідування діяльності високопосадовців, включаючи президента та членів його сімʼї, але вона не має повноважень переслідувати президента. Натомість за законом вона зобовʼязана передати справу до прокуратури.