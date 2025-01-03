Поліція Південної Кореї не змогла заарештувати президента — завадила його охорона

Охорона президента Південної Кореї та військові завадили виконати ордер на арешт Юн Сок Йоля, тому Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) призупинило арешт. Протистояння тривало пʼять годин.

Про це пишуть Yonhap і Reuters.

Представники CIO прибули до воріт президентської резиденції та ввійшли всередину, де зустріли понад 200 охоронців і військових, які утворили кілька рівнів живих ланцюгів, щоб заблокувати CIO та поліцію. Тому останні не дісталися до Юн Сок Йоля.

Також біля резиденції зібралися понад тисячу протестувальників, які підтримували Юн Сок Йоля. Вони скандували, що ордер на арешт президента незаконний, і закликали заарештувати CIO.

Ордер на арешт Юна, виданий судом після того, як він проігнорував численні виклики про явку на допит, дійсний до 6 січня.

В Управлінні висловили «серйозний жаль» через поведінку підозрюваного, який «відмовився дотримуватись встановлених законом процедур». Про подальші дії CIO сповістять згодом.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан протривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу — тепер президента закликають піти у відставку. 8 грудня йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою та заборонили виїжджати за кордон.

14 грудня парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля.