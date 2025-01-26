Президента Південної Кореї звинуватили в заколоті

Президента Південної Кореї Юн Сок Йоля звинуватили в заколоті проти державного ладу через те, що він запровадив у країні воєнний стан 3 грудня 2024 року.

Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

Юна звинувачують у змові з колишнім міністром оборони Кім Йон Хьоном та іншими посадовцями. Вводячи у країні воєнний стан, вони нібито хотіли підбурити заколот, попри відсутність будь-яких ознак війни, збройного конфлікту чи національної кризи.

Відстороненого президента також звинувачують у тому, що він планував заарештувати та затримати ключових політичних діячів, включно зі спікером Національних зборів У Вон Сіком, головами конкуруючих партій та співробітниками Служби з нагляду за виборами.

Також обвинувачення каже, що Юн спеціально направив військових до парламенту, щоб вони завадили парламентарям скасувати воєнний стан.

Звинувачення зʼявилося за день до того, як термін утримання Юна під вартою мав закінчитися. За законами Південної Кореї, підозрюваного мають звільнити з-під арешту, якщо до кінця строку затримання йому не висунули звинувачень.

За заколот у країні загрожує довічне або страта, однак смертні вироки вже не виконували роками.