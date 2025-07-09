США вводять санкції проти спецдоповідачки ООН. До чого тут Ізраїль

США вводять санкції проти спеціальної доповідачки Ради ООН з прав людини Франчески Альбанезе. Усе через її нібито «незаконні та ганебні» спроби домогтися дій з боку Міжнародного кримінального суду проти американських та ізраїльських посадовців, компаній і керівників.

Про це 9 липня повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

«Кампанію Альбанезе з політичної та економічної війни проти Сполучених Штатів та Ізраїлю більше не толеруватимуть. Ми завжди підтримуватимемо наших партнерів у їхньому праві на самозахист», — написав він.

Рубіо каже, що США й надалі вживатимуть усіх заходів, які вважатимуть за потрібні, щоб протистояти «правовій війні» та захищати свій суверенітет і суверенітет своїх союзників.

Що передувало

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта в листопаді 2024 року. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.

Президент США Дональд Трамп 6 лютого підписав указ про санкції проти МКС, звинувачуючи його в «неналежних діях» проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших американських союзників. Санкції стосуються і прокурора Каріма Хана, який, зокрема, видав ордер на арешт Путіна.

Ідеться про фінансові санкції та візові обмеження проти посадовців МКС, які допомагали в розслідуваннях проти американців та ізраїльтян, а також проти членів їхніх родин.

Міжнародний кримінальний суд зреагував на санкції США проти своїх працівників і заявив, що це завадить незалежній і неупередженій роботі. Водночас суд «твердо підтримує свій персонал».

У червні адміністрація Трампа ввела санкції ще проти чотирьох суддів МКС.