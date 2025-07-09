США вводять санкції проти спецдоповідачки ООН. До чого тут Ізраїль

США вводять санкції проти спеціальної доповідачки Ради ООН з прав людини Франчески Альбанезе. Усе через її нібито «незаконні та ганебні» спроби домогтися дій з боку Міжнародного кримінального суду проти американських та ізраїльських посадовців, компаній і керівників.
Про це 9 липня повідомив держсекретар США Марко Рубіо.
«Кампанію Альбанезе з політичної та економічної війни проти Сполучених Штатів та Ізраїлю більше не толеруватимуть. Ми завжди підтримуватимемо наших партнерів у їхньому праві на самозахист», — написав він.
Рубіо каже, що США й надалі вживатимуть усіх заходів, які вважатимуть за потрібні, щоб протистояти «правовій війні» та захищати свій суверенітет і суверенітет своїх союзників.
Що передувало
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта в листопаді 2024 року. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.
Президент США Дональд Трамп 6 лютого підписав указ про санкції проти МКС, звинувачуючи його в «неналежних діях» проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших американських союзників. Санкції стосуються і прокурора Каріма Хана, який, зокрема, видав ордер на арешт Путіна.
Ідеться про фінансові санкції та візові обмеження проти посадовців МКС, які допомагали в розслідуваннях проти американців та ізраїльтян, а також проти членів їхніх родин.
Міжнародний кримінальний суд зреагував на санкції США проти своїх працівників і заявив, що це завадить незалежній і неупередженій роботі. Водночас суд «твердо підтримує свій персонал».
У червні адміністрація Трампа ввела санкції ще проти чотирьох суддів МКС.
- Міжнародний кримінальний суд — єдиний у світі, що має право та юрисдикцію переслідувати голів держав за найтяжчі злочини. МКС розслідує примусову депортацію українських дітей та атаки росіян на цивільну інфраструктуру. Він 17 березня 2023 року видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до Росії — це воєнний злочин.
- Також МКС 24 червня 2024 року видав ордер на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. А 5 березня 2024 року МКС видав ордери на арешт командувачів Дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша та Чорноморського флоту Віктора Соколова.