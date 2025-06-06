Адміністрація Трампа ввела санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду

Адміністрація президента Дональда Трампа 5 червня запровадила санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

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Санкції ввели проти Соломі Балунгі Босса з Уганди, Лус дель Кармен Ібаньєс Каранса з Перу, Рейн Аделаїд Софі Алапіні Гансу з Беніну та Беті Гьолер зі Словенії.

У заяві держсека Марко Рубіо йдеться, що ці четверо суддів активно брали участь у «нелегітимних і безпідставних діях» суду, спрямованих проти Америки та Ізраїлю.

«Міжнародний кримінальний суд є політизованим і безпідставно заявляє про необмежене право розслідувати, висувати звинувачення і переслідувати громадян США та наших союзників. Таке небезпечне твердження і зловживання владою порушують суверенітет і національну безпеку Сполучених Штатів та наших союзників, зокрема Ізраїлю», — наголосив він.

Босса та Карранса обіймають посади суддів МКС з 2018 року. У 2020 році вони брали участь у розгляді рішення апеляційної палати, яке дозволило прокурору МКС розпочати офіційне розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних американськими військами в Афганістані.

Гансу та Гьолер, як зазначає Reuters, постановили видати ордер на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 6 лютого підписав указ про санкції проти МКС, звинувачуючи його в «неналежних діях» проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших американських союзників. Санкції стосуються і прокурора Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна.

Указ передбачає фінансові санкції та візові обмеження проти посадовців МКС, які допомагали в розслідуваннях проти американців та ізраїльтян, а також проти членів їхніх родин.

Міжнародний кримінальний суд зреагував на санкції США проти своїх працівників і заявив, що це завадить незалежній і неупередженій роботі. Водночас суд «твердо підтримує свій персонал».