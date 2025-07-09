Bloomberg: У США хочуть у понад чотири рази збільшити закупівлю ракет Patriot

У США у 2026 фінансовому році, який почнеться 1 жовтня, можуть збільшити закупівлі ракет-перехоплювачів Patriot у понад чотири рази — з 3 376 до 13 773 одиниць.
Про це йдеться в документах, що супроводжують бюджетний запит армії на 2026 фінансовий рік, пише Bloomberg.
План закупівлі ще 16 квітня збільшила комісія високопоставлених представників армії США, яка формує вимоги до озброєння. Проте рішення цієї комісії — лише рекомендації, тобто немає гарантій, що на це виділять кошти чи укладуть контракти найближчим часом. Зараз Конгрес готує проєкти законів про фінансування і політику Пентагону, які можуть врахувати ці вимоги комісії.
Bloomberg зазначає, що попит на ракети Patriot зростає на тлі посилення протиповітряної та протиракетної оборони США, їхніх союзників і партнерів. Так, остання модифікація — Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) — здатна перехоплювати безпілотники, крилаті та тактичні балістичні ракети.
У бюджетних документах йдеться, що до 2024 року армія США закупила 2 047 ракет PAC-3 MSE, ще 230 — у 2024 році, і 214 — у 2025-му.
А на 2026 бюджетний рік американська армія просить $945,9 мільйона на закупівлю 224 ракет: $549,6 мільйона — з основного бюджету, ще $396,3 мільйона — в рамках ініціативи Operation Atlantic Resolve, спрямованої на посилення оборони НАТО в Європі.
Закон про податки, який Трамп підписав минулого тижня, виділяє ще $366 мільйонів на закупівлю додаткових 96 перехоплювачів.
У березні Lockheed Martin, яка виробляє PAC-3, повідомила, що торік команда значно збільшила виробництво і встановила нові рекорди, доставивши 500 ракет. Компанія уточнила, що це на понад 30% більше, ніж у 2023-му. У 2025 році планують збільшити випуск ще на 20%.
Речник армії США Стів Воррен заявив 8 липня, що армія стабільно фінансувала виробництво Patriot протягом останніх років, однак «масштабування виробництва — це виклик».
Patriot для України
Ще 10 квітня Зеленський заявив, що Україна передала США великий перелік озброєнь, яке вона готова придбати. Зокрема, йшлося про передачу не менше ніж 10 зенітних ракетних комплексів Patriot. На брифінгу 17 квітня Зеленський заявив, що Україна готова купити у США щонайменше 10 комплексів Patriot, і Трамп пообіцяв, що США над цим працюватимуть. Відтоді суттєвих зрушень у цьому питанні не було.
Президент США 25 червня, відповідаючи на запитання української журналістки про поставку Patriot для України, сказав: «Я хочу, щоб ми могли їх надати».
«Вони хочуть отримати ракети протиповітряної оборони Patriot, і ми подивимось, чи зможемо зробити частину з них доступною. Вони потрібні й нам. Ми постачали їх Ізраїлю. І вони дуже ефективні — на 100%. Звісно, вони [українці] теж хочуть їх отримати. Я бачу, що це вас дуже засмучує. Я хочу, щоб ми могли їх надати», — сказав Трамп.
Axios 8 липня написало, що Трамп під час останньої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв йому негайно надіслати Україні 10 ракет до Patriot та допомогти знайти інші способи постачання зброї.
Наступного дня, 9 липня, двоє посадовців анонімно повідомили виданню The Wall Street Journal, що Трамп розмірковує над тим, щоб відправити в Україну ще одну систему протиповітряної оборони Patriot після того, як нещодавно пообіцяв посилити оборону Києва від російських атак.
Водночас посадовці вивчають можливість залучити інші країни до постачання Patriot для Києва. Axios також писав, що Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх наявних батарей Patriot Україні.
Зупинка допомоги Україні
Politico 2 липня з посиланням на джерела написало, що Пентагон зупиняє постачання для України деяких боєприпасів, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Йдеться, зокрема, про ракети для систем ППО Patriot. Військову допомогу Україні зупинили, попри звіт про те, що вона не загрожує боєготовності армії США.
Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце». В українському Міноборони сказали, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від США, затвердженої ще за попередньої адміністрації. МО запросило телефонну розмову з колегами зі США, щоб уточнити деталі.
Президент США Дональд Трамп 8 липня пообіцяв відправити більше зброї для України. А речник Пентагону Шон Парнелл офіційно оголосив про відправку Україні «додаткової оборонної зброї, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру і припиненням вбивств». Про яку саме зброю йдеться — він не уточнив.
- За даними журналістів NBC News, військову допомогу Україні зупинили, попри звіт про те, що вона не загрожує боєготовності армії США. Водночас The Guardian писало, що США призупинили військові поставки Україні, бо мають лише 25% ракет Patriot від необхідної кількості перехоплювачів до систем ППО для військових планів Пентагону.