Bloomberg: У США хочуть у понад чотири рази збільшити закупівлю ракет Patriot

У США у 2026 фінансовому році, який почнеться 1 жовтня, можуть збільшити закупівлі ракет-перехоплювачів Patriot у понад чотири рази — з 3 376 до 13 773 одиниць.

Про це йдеться в документах, що супроводжують бюджетний запит армії на 2026 фінансовий рік, пише Bloomberg.

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План закупівлі ще 16 квітня збільшила комісія високопоставлених представників армії США, яка формує вимоги до озброєння. Проте рішення цієї комісії — лише рекомендації, тобто немає гарантій, що на це виділять кошти чи укладуть контракти найближчим часом. Зараз Конгрес готує проєкти законів про фінансування і політику Пентагону, які можуть врахувати ці вимоги комісії.

Bloomberg зазначає, що попит на ракети Patriot зростає на тлі посилення протиповітряної та протиракетної оборони США, їхніх союзників і партнерів. Так, остання модифікація — Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) — здатна перехоплювати безпілотники, крилаті та тактичні балістичні ракети.

У бюджетних документах йдеться, що до 2024 року армія США закупила 2 047 ракет PAC-3 MSE, ще 230 — у 2024 році, і 214 — у 2025-му.

А на 2026 бюджетний рік американська армія просить $945,9 мільйона на закупівлю 224 ракет: $549,6 мільйона — з основного бюджету, ще $396,3 мільйона — в рамках ініціативи Operation Atlantic Resolve, спрямованої на посилення оборони НАТО в Європі.

Закон про податки, який Трамп підписав минулого тижня, виділяє ще $366 мільйонів на закупівлю додаткових 96 перехоплювачів.

У березні Lockheed Martin, яка виробляє PAC-3, повідомила, що торік команда значно збільшила виробництво і встановила нові рекорди, доставивши 500 ракет. Компанія уточнила, що це на понад 30% більше, ніж у 2023-му. У 2025 році планують збільшити випуск ще на 20%.

Речник армії США Стів Воррен заявив 8 липня, що армія стабільно фінансувала виробництво Patriot протягом останніх років, однак «масштабування виробництва — це виклик».