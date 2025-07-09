WSJ: Білий дім розглядає можливість передати Україні ще одну систему ППО Patriot

Президент США Дональд Трамп розмірковує над тим, щоб відправити в Україну ще одну систему протиповітряної оборони Patriot після того, як нещодавно пообіцяв посилити оборону Києва від російських атак.

Про це анонімно повідомили двоє посадовців виданню The Wall Street Journal.

За словами одного з них, Білий дім звернувся до Пентагону з проханням надати варіанти додаткового озброєння для України, включно з системою Patriot.

Передача ще однієї системи Patriot стала б важливим кроком для Білого дому, адже вперше Трамп схвалив би надання Україні великої системи озброєння понад ту кількість, яку раніше дозволила адміністрація попереднього президента Джо Байдена.

Також, за його словами, посадовці вивчають можливість залучення інших країн до постачання Patriot для Києва. Axios напередодні писав, що Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх наявних батарей Patriot Україні.