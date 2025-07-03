Axios: США планують провести ядерні переговори з Іраном наступного тижня

Спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф планує зустрітися з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Осло наступного тижня, щоб відновити ядерні переговори.

Про це повідомили джерела Axios.

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За словами джерел, остаточну дату ще не визначили і жодна з країн публічно не підтвердила зустріч. Але якщо вона відбудеться, це будуть перші прямі переговори з того часу, як президент США Дональд Трамп минулого місяця наказав здійснити військовий удар по ядерних обʼєктах Ірану.

Співрозмовники медіа стверджують, що Віткофф та Арагчі перебували у прямому контакті під час і після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном, яка завершилася перемир’ям за посередництва США. Також у переговорах між сторонами брали участь представники Оману та Катару.

Безпосередньо після завершення війни Іран не бажав іти на контакт із США, але поступово ця позиція змінилась.

Ключовим питанням майбутніх переговорів стануть іранські запаси високозбагаченого урану — наразі це 400 кілограмів, збагачених до 60%.

За словами ізраїльських та американських посадовців, цей матеріал нині «ізольований від зовнішнього світу» у трьох ядерних об’єктах, атакованих під час спільних ударів: збагачувальних комплексах у Натанзі та Фордо, а також у підземних тунелях на об’єкті в Ісфагані.

Іран наразі не має доступу до запасів через пошкодження від ударів, але після розчищення завалів він може відновити доступ.

Що передувало

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені». А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.

У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За кілька годин після цього Ізраїль підтвердив початок перемирʼя. А потім заявив, що Тегеран його порушив.