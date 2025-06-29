У МАГАТЕ вважають, що Іран здатен відновити ядерну програму за кілька місяців

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що Іран за кілька місяців може відновити процес збагачення урану, попри пошкодження, яких зазнали його потужності через американські удари.

Про це він сказав в інтервʼю американському телеканалу CBS.

За його словами, Іран здатен упродовж кількох місяців запустити центрифуги, які збагачуватимуть уран, а, можливо, і швидше. Рафаель Гроссі не може стверджувати, що всі іранські потужності знищені.

«Ми [МАГАТЕ] не оцінюємо військову шкоду, але з погляду логіки можна сказати: так, збитки були серйозні, але не повні. Іран має технологічні та промислові можливості, тож якщо вони захочуть, то зможуть відновити програму», — додав він.

І наголосив, що є потреба повернутись за стіл переговорів і знайти технічно обґрунтоване рішення стосовно ядерної програми Ірану. Якщо цього не станеться, то «проблема повернеться знову».

Напередодні, 28 червня, іранська влада заборонила Рафаелю Гроссі відвідувати ядерні обʼєкти і не дозволила встановити на них камери відеоспостереження від МАГАТЕ. Також Іран призупинив співпрацю з МАГАТЕ. Іранський законопроєкт передбачає, що інспектори МАГАТЕ не зможуть вʼїжджати до Ірану для перевірок, якщо не гарантуватимуть безпеку ядерних обʼєктів і мирної ядерної діяльності країни.

Ядерні технології в Ірані перебувають під контролем МАГАТЕ, оскільки Іран є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. До останнього загострення на Близькому Сході інспектори МАГАТЕ регулярно відвідували Іран з перевірками, зокрема фіксували підвищення рівня збагачення урану на ядерних обʼєктах у країні.

Що відбувається на Близькому Сході

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.