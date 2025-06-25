Bloomberg: Євросоюз готується до відповіді, якщо не вийде укласти «справедливу» торгову угоду зі США

Європейський Союз готується до заходів у відповідь, якщо США залишать базове мито у 10% на товари блоку.

Про це пише Bloomberg.

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Європейські посадовці очікують, що США збережуть частину тарифів навіть після завершення торговельних переговорів. До цього часу Європейська комісія, яка відповідає за торговельну політику блоку, не повідомляла, чи стане це приводом для відповіді з боку ЄС.

«Ми будемо змушені відповісти і відновити баланс у ключових секторах, якщо США наполягатимуть на асиметричній угоді. Зокрема, якщо результатом переговорів стане збереження 10% мита», — заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Стефан Сежурне.

ЄС прагне укласти угоду з Вашингтоном до того, як 9 липня мита на майже весь європейський експорт до США зростуть до 50%. За оцінками ЄС, американські мита наразі охоплюють €380 мільярдів, або близько 70% експорту блоку до США.

Переговори набрали обертів, і, як сказав один з європейських посадовців на умовах анонімності, Єврокомісія робить «усе можливе» для взаємовигідної угоди. Але, за даними Bloomberg, минулого тижня комісія повідомила країнам-членам, що США наполягають на умовах, які можуть призвести до несправедливої торгової угоди.

Серед вимог США:

обмеження на експорт риби, які можуть суперечити правилам Світової організації торгівлі;

односторонні тарифні обмеження;

перелік вимог щодо економічної безпеки, які, за словами представників ЄС, є нереалістичними.

Багато хто в Євросоюзі припускає, що навіть у разі досягнення угоди більшість американських мит залишаться чинними, зокрема базове мито у 10%. Наприклад «проривна торгова угода», яку в травні уклали лідери Великої Британії та США, також зберігає 10-відсоткові тарифи на майже весь британський експорт.

«Я розумію, що США розглядають мита 10% як базову ставку. Ми також готуємо заходи з відновлення балансу, які захистять європейський бізнес і працівників, якщо вдасться досягнути справедливого рішення», — заявив єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович.

Один із найуразливіших секторів у потенційній торговельній війні — цивільна авіація. Сежурне наголосив, що французький виробник літаків Airbus SE, що базується в Тулузі, не повинен зазнавати несправедливої конкуренції з боку американської Boeing, яка базується у Вірджинії. За його словами, додаткове 10-відсоткове мито суттєво впливає на конкурентоспроможність Airbus.

Європейський Союз уже схвалив пакет мит на €21 мільярд, які можуть оперативно ввести у відповідь на американські мита на алюміній та сталь. Ці мита спрямовані на політично чутливі американські штати й охоплюють, зокрема, сільськогосподарську продукцію, м’ясо птиці та мотоцикли.

ЄС також готує додатковий список мит на €95 мільярдів, як відповідь на так звані «дзеркальні американські мита» та автомобільні тарифи. Цей список ще може змінитися — держави-члени ЄС та галузеві представники подають пропозиції для захисту своїх інтересів.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. Детальніше про це — тут.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.