Британія першою уклала торговельну угоду зі США після нових мит Трампа

США та Велика Британія підписали торговельну угоду — першу після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив торговельну війну всьому світу.

Про це пише The Guardian.

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«Радий оголосити, що ми досягли проривної торговельної угоди з Великою Британією», — повідомив Трамп у Білому домі перед розмовою з британським премʼєром Кіром Стармером.

Трамп зазначив, що остаточні деталі документа пропишуть найближчими тижнями, але, за його словами, угода «хороша» для обох країн.

Кір Стармер під час телефонної розмови заявив, що угода між США і Великою Британією стане «неймовірною платформою для майбутнього». Він зазначив, що обидві країни близькі в питаннях оборони та обміну розвідданими, а тепер стануть близькими в торгівлі та економічній політиці. За його словами, угода базується на «надзвичайно важливих» сталеливарній, алюмінієвій та автомобільній промисловостях, але залишаються деталі, які ще потрібно узгодити.

Трамп, зі свого боку, сказав, що дві країни намагалися укласти торговельну угоду протягом багатьох років. Ця угода з Лондоном передбачає мільярди доларів для Штатів завдяки збільшенню доступу до ринку для американського експорту, особливо в сільському господарстві.

Трамп каже, що США працюють над угодою з Європейським Союзом. Але мати справу з Великою Британією було легше, каже він, — ця угода просто «стала на своє місце».

Мита Трампа

Дональд Трамп 2 квітня оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести для Китаю мита у 245%.

З 3 квітня імпорт автомобілів до США обкладається митом 25% на додаток до попереднього збору 2,5%. З травня 150 категорій автозапчастин також мали обкладатися додатковим митом.

Уже 22 квітня США встановили нові мита на імпорт сонячних панелей з чотирьох країн Південно-Східної Азії — для Камбоджі буде встановлено тариф на рівні 3 521%, для виробників з Малайзії — 34,4%, з Вʼєтнаму — 395,9%, з Таїланду — 375,2%.