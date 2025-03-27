Трамп оголосив про введення мита у 25% на імпорт авто у США. У ЄС «глибоко шкодують»

Президент США Дональд Трамп оголосив, що з 3 квітня почнуть діяти мита у 25% на всі автомобілі, які ввозитимуть у США.

Про це пише NBC News.

Трамп очікує, що автомобільні компанії переїдуть до Сполучених Штатів і побудують нові заводи або розширять існуючі. Він розкритикував компанії, які за останні десятиліття відкрили заводи в Канаді та Мексиці, як він каже, за рахунок американських робітників.

«Якщо ви будуєте свій автомобіль у США, то тарифу не буде», — сказав він.

Пізніше Білий дім уточнив, що іноземні автозапчастини теж оподатковуватимуться за ставкою 25%, навіть якщо автомобілі, в які вони йдуть, зібрані у США.

Однак компанії, що імпортують автомобілі в рамках Угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою (USMCA), отримають особливий підхід до того часу, поки Міністерство торгівлі не встановить процедуру стягнення 25-відсоткового мита, заявили в Білому домі.

Автомобільні запчастини, що відповідають вимогам USMCA, теж залишатимуться безмитними, доки міністр торгівлі після консультацій з Митною та Прикордонною службами США не встановить процедуру застосування тарифів до їхнього неамериканського вмісту.

Збір тарифів почнеться 3 квітня, і Трамп сказав, що вони будуть «постійними». За його словами, США можуть у кінцевому підсумку отримати до $100 мільярдів від тарифних надходжень.

На введення тарифів вже відреагували в ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що «глибоко шкодує» про таке рішення Штатів.

Вона додала, що ЄС зараз оцінює цю заяву разом з іншими заходами, які США планують здійснити найближчими днями.

«ЄС продовжуватиме шукати рішення шляхом переговорів, захищаючи свої економічні інтереси. Як велика торговельна держава і сильна спільнота з 27 держав-членів, ми будемо спільно захищати наших працівників, бізнес і споживачів по всьому Європейському Союзу», — додала вона.