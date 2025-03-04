Канада і Мексика вводять дзеркальні мита на американські товари

У відповідь на нові мита від США на мексиканські й канадські товари Мехіко й Оттава запровадять власні на американський імпорт.

Про це передають AP і The Guardian.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що наприкінці тижня оголосить американські товари, до яких застосовуватимуть нові митні тарифи. Така пауза може означати, що Мексика досі сподівається на деескалацію торговельної війни, розпочатої президентом США Дональдом Трампом.

Шейнбаум відкинула «фактологічний бюлетень», опублікований Білим домом США, у якому повторювалися звинувачення в тому, що мексиканські наркоторговці продовжують свою роботу через «нестерпні відносини з урядом Мексики».

Президентка Мексики назвала це «образою і наклепом», перерахувавши досягнення своєї адміністрації в боротьбі проти наркокартелів Мексики. І додала, що тарифи, якими Мексика відповість, «у жодному разі не мають на меті розпочати економічну чи комерційну конфронтацію».

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо натомість сказав, що відповість негайними 25% митами на американський імпорт на суму 30 мільярдів канадських доларів ($20,7 мільярда). Канада націлиться на американські пиво, вино, бурбон, побутову техніку та апельсиновий сік.

Якщо указ Дональда Трампа залишиться у силі через 21 день, Канада розширить підвищені мита на імпорт ще на суму 125 мільярдів канадських доларів ($86,2 мільярда).

«Тарифи порушать неймовірно успішні торговельні відносини», — наголосив Трюдо і додав, що вони порушуватимуть угоду про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою, яку Трамп підписав під час свого першого президентства.

Тим часом президент США Трамп та його поплічники стверджують, що підвищення тарифів на імпорт США з усього світу допоможе «знову зробити Америку великою», дозволивши їй отримати політичні та економічні поступки від союзників і суперників на глобальній арені.