США відклали дію мит на канадські товари — Канада посилить контроль на кордоні

США на місяць призупинили впровадження 25% мит на канадські товари, бо Канада пообіцяла посилити контроль на кордоні та інвестувати більше в боротьбу з наркокартелями.

Про це повідомив премʼєр-міністр Канади Джастин Трюдо.

2 лютого Дональд Трамп підписав указ, встановлює 25% мита на імпорт канадських товарів і 10% на канадські носії. Він сказав, що так бореться із нелегальними мігрантами та обігом наркотиків, які потрапляють до США через кордон сусідніх країн.

Тож Канада планує реалізувати план захисту кордону на 1,3 мільярда канадських доларів (близько $900 мільйонів). Його охоронятимуть приблизно 10 тисяч військовослужбовців, які діятимуть в координації з американськими силами. Планують залучити нові гелікоптери та технології.