Трамп підвищив мита на товари з Китаю до 20%

Президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари до 20%. Вони набудуть чинності вже 4 березня.

Про це пише Bloomberg.

Трамп уже підписав відповідний указ. У ньому зазначили, що Пекін «не вжив адекватних заходів» для боротьби з потоком наркотику фентанілу в США. Крім того, він не відмовився від ідеї ввести 25% мита на товари з Канади та Мексики — вони також набудуть чинності 4 березня.

«Не залишилося місця ні для Мексики, ні для Канади. Усе готово. Вони набувають чинності завтра», — сказав Трамп про мита.

Трамп вважає, що мита «принесуть людям справедливість» — так він «карає» країни, які «беруть з економіки США, не даючи нічого натомість». Тим часом економічні експерти кажуть про початок масштабної торговельної війни, адже країни готують удар у відповідь, зокрема Канада може ввести тарифи проти США. Про такий варіант роздумує і Китай.

Плани Трампа ризикують послабити економіку США, яка вже демонструє ознаки напруги. Акції та криптовалюти впали з останніх рекордних позицій, як і довіра споживачів, а інфляція продовжує «кипіти». Нова тарифна війна може спровокувати швидший розвиток подій.

Трамп також планує ввести інші мита на основі звітів, які отримає від американських відомств до 1 квітня. Він також хоче ввести галузеві мита на автомобілі, напівпровідникові чипи та фармацевтичні препарати, які може ввести вже 2 квітня.