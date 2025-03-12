Канада оголосила про нові мита на американські товари на $21 мільярд

Канада оголосила, що накладе на США мита на суму в 29,8 мільярда канадських доларів ($20,69 мільярда) у відповідь на введені президентом США Дональдом Трампом мита на сталь і алюміній.
Про це заявив міністр фінансів Канади Домінік Леблан, пишу Reuters та NBC News.
Мита Канади стосуються сталі на суму 12,6 млрд канадських доларів та алюмінію на суму 3 млрд канадських доларів, а також низки американських товарів на суму 14,2 млрд канадських доларів.
Серед товарів, які постраждали від канадських контратарифів, є компʼютери, спортивне обладнання та вироби з чавуну.
Так Канада відреагувала на введені Штатами 25-відсоткові мита на канадські сталь та алюміній, які запрацювали 12 березня. Напередодні Трамп погрожував, що підвищить їх до 50%, але згодом додаткові тарифи скасували.
«Адміністрація США знову вносить розлад і безлад у неймовірно успішне торговельне партнерство і підвищує вартість товарів повсякденного попиту як для канадських, так і для американських домогосподарств», — заявив Франсуа-Філіп Шампань, міністр інновацій, науки і промисловості Канади.
- Після повернення до Білого дому Трамп запровадив нові мита для Канади, Мексики та Китаю. Він пояснює це необхідністю «змусити» ці країни «виконати свої обіцянки зупинити нелегальну імміграцію та зупинити потік отруйного фентанілу та інших наркотиків» у США.