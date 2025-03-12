Трамп скасував введення додаткових мит до 50% на сталь і алюміній з Канади

Президент США Дональд Трамп скасував введення мит до 50% на імпорт канадських сталі та алюмінію.
Про це повідомив телеканал CNBC із посиланням на головного торгового радника Білого дому Пітера Наварро.
Додаткові тарифи скасували за шість годин після того, як Трамп оголосив про свій план подвоїти імпортні мита на канадські метали. Він зробив це у відповідь на рішення канадської провінції Онтаріо запровадити податок у 25% на експорт електроенергії до США.
Після обговорень з американським міністром торгівлі Говардом Лютніком премʼєр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд оголосив, що призупиняє введення націнки у 25% на експорт електроенергії до Мічигану, Нью-Йорку та Міннесоти. Він назвав свої переговори з Лютником «продуктивною бесідою».
Після цього Пітер Наварро сказав CNBC, що Лютник «чудово впорався з переговорами».
- 11 березня Дональд Трамп доручив ввести додаткові мита до 50% на імпорт сталі та алюмінію з Канади — у відповідь на канадську надбавку на експорт електроенергії до США. Вона, своєю чергою, стала відповіддю на запроваджені Трампом раніше мита у 25% на імпорт різних товарів із Канади (а також Мексики та Китаю).
- Введення мит проти Канади, Мексики та Китаю Трамп пояснює необхідністю «змусити» ці країни «виконати свої обіцянки зупинити нелегальну імміграцію та зупинити потік отруйного фентанілу та інших наркотиків» у США. У Канаді у відповідь заявили про введення 25-відсоткових мит на американські товари на суму $155 мільярдів, а також про подання позову проти США до Світової організації торгівлі.