Верховний лідер Ірану назвав можливих спадкоємців на випадок свого вбивства. Він ховається в бункері

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї назвав трьох кандидатів з-поміж духовних осіб на своє місце на випадок, якщо його ліквідують. Також Хаменеї ухвалив низку замін на різних рівнях військового командування, якщо вбʼють ще більше його соратників.

Про це повідомляє New York Times.

Найвищий іранський посадовець усвідомлює, що як Ізраїль, так і США можуть ліквідувати його — і вважає таку смерть мучеництвом, кажуть чиновники. Тож він доручив Раді експертів — духовному органу, що призначає верховного лідера — якнайшвидше обрати наступника аятоли з-поміж трьох названих ним людей.

Син Хаменеї — Моджтаба, який також є духовною особою і має тісні зв’язки з Корпусом вартових Ісламської революції, хоча й вважався фаворитом, не входить до списку кандидатів.

Остерігаючись замаху, Хаменеї перебуває в бункері та спілкується зі своїми командирами переважно через посередника, пише NYT. Верховний лідер відмовився від електронних засобів зв’язку, щоб складніше було виявити його місцеперебування, передають джерела.

Зазвичай призначення нового аятоли може затягнутися на місяці. Але в умовах війни Алі Хаменеї прагне швидкої, впорядкованої передачі влади та збереження своєї спадщини.

«Пріоритет — збереження держави. Усе прораховано й прагматично», — прокоментував експерт з Ірану і професор міжнародних відносин Університету Джонса Гопкінса Валі Наср.

Питання спадкоємності в країні надзвичайно делікатне і складне, публічно його майже не обговорювали — лише у форматі чуток і припущень у політичних і релігійних колах. Верховний лідер Ірану має значні повноваження: він головнокомандувач збройних сил, очолює судову, законодавчу і виконавчу гілки влади. Він також є Валій-е-Факіхом — найвищим духовним опікуном шиїтської віри.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

Ізраїль уже звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.

Західні медіа написали, що Трамп схвалив план можливої атаки на Іран. Однак відкладає її, щоб подивитися, чи відмовиться Іран від своєї ядерної програми. Однією з можливих цілей для США є добре захищений обʼєкт зі збагачення урану у Фордо.

Газета NYT із посиланням на джерела пише, що Іран, на думку американських розвідувальних служб, ще не вирішив, чи створювати ядерну бомбу, хоча має великий запас збагаченого урану.