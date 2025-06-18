Трамп відклав заборону TikTok ще на 90 днів — це вже втретє

Американський президент Дональд Трамп продовжив ще на 90 днів термін, протягом якого TikTok має позбутися своїх активів у США.

Про це пише Politico.

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Це вже третє продовження терміну після вступу Трампа на посаду. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент не хоче, щоб TikTok перестав працювати. Наступні 90 днів адміністрація Трампа витратить на укладання угоди, щоб американці змогли й надалі користуватися TikTok з гарантією безпеки своїх даних.

У Конгресі республіканці все більш розчаровані продовженнями термінів для TikTok, але все ж надають Трампу простір для переговорів. Мало хто з них готовий публічно висловити своє невдоволення, боячись суперечити президенту, хоча переговори про TikTok майже не просуваються. Єдиним винятком є голова спеціального комітету Палати представників з питань Китаю республіканець Джон Муленар. У своїй березневій статті він написав, що ніщо, крім повної відмови Китаю від TikTok, не буде достатнім.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США в березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у країні. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.

Трамп казав, що його адміністрація веде переговори з чотирма різними групами про продаж китайської соцмережі TikTok. І назвав усіх потенційних покупців «прийнятними». Згодом американський президент заявив, що готовий знизити митні тарифи для Китаю, якщо вдасться укласти угоду про продаж TikTok.

У квітні Китай відхилив угоду про продаж TikTok США після нових мит Трампа. Угоду вже майже уклали. За планом частка китайської компанії ByteDance, яка володіє TikTok, мала бути меншою ніж 20% — тоді застосунок не забанили б у США. Але після того як Трамп увів проти Китаю мито у 54%, Пекін обурився і відкликав угоду.