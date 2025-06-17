МЗС закликає українців якнайшвидше покинути Ізраїль та Іран. Ось чому

Міністерство закордонних справ України закликає українців за можливості якнайшвидше покинути Ізраїль та Іран через те, що там погіршилася безпекова ситуація.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Посольства України в Ізраїлі тай Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян. Дізнатися про можливі шляхи евакуації можна за посиланнями — для тих, хто в Ізраїлі, і тих, хто в Ірані.

«Усіх громадян України, які перебувають на території цих країн, закликаємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу», — наголосили в МЗС.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

У ніч на 15 червня країни продовжили обмінюватися ударами. Ізраїль атакував штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану в Тегерані та обʼєкти ядерної програми. А 16 червня під удар потрапив державний мовник IRIB.

Очікують, що операція Ізраїлю проти Ірану триватиме «тижні, а не дні», кажуть CNN американські та ізраїльські посадовці. У кулуарах США нібито підтримали це. Посадовець Білого дому заявив, що Адміністрація президента США знала про плани Ізраїлю та непублічно їх підтримувала.

Трамп 15 червня заявив, що дуже скоро буде мир між Ізраїлем та Іраном. За його словами, зараз тривають численні дзвінки й зустрічі. Ані іранська, ані ізраїльська сторона не коментували цю заяву президента США. За кілька годин до цього Іран заявив, що готовий припинити атаки — якщо це зробить Ізраїль.