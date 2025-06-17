Axios: США пропонують Ірану провести переговори про ядерну угоду та припинення атак

США пропонують Ірану провести переговори щодо ядерної угоди та припинення вогню з Ізраїлем на цьому тижні.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

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Зустріч пропонують провести між спецпосланцем США на близькому Сході Стівом Віткоффом та головою Міністерства закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Поки що зустріч остаточно не погодили, але це останні спроби президента США Дональда Трампа розвернути Іран та Ізраїль від війни та повернутися до укладання угод, зазначає Axios.

«Зустріч з іранцями цього тижня розглядається», — підтвердив один з американських посадовців.

Ця зустріч може стати вирішальним моментом у питанні про те, чи приєднаються США до війни, аби знищити ядерну програму Ірану військовим шляхом.

За словами американського високопосадовця, головний американський важіль тиску на Іран для укладання угоди — можливість знищити іранський обʼєкт зі збагачення урану у Фордо. Трамп вважає бункеробійні бомби, які є у США і яких нема в Ізраїлю, ключовим інструментом тиску для досягнення угоди з Іраном.

Співрозмовник Axios каже, що Трамп «мислить у термінах угод і важелів тиску, і це важіль тиску». З його слів, влада Ірану справді зацікавлена в переговорах, проте Вашингтон не знає, «чи вдалося повністю поставити їх на коліна, щоб вони зрозуміли: для збереження країни вони повинні вступити в переговори».

«Іран повинен був підписати угоду, яку я сказав їм підписати. Яка ганьба і марна трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерної зброї. Я повторював це знову і знову! Усі повинні негайно евакуюватися з Тегерану!» — написав Дональд Трамп у ніч на 17 червня.

Нині США публічно відкидають, що беруть участь в атаках Ізраїлю на Іран. Проте Трамп неодноразово наголошував, що Іран необхідно позбавити можливості виробляти ядерну зброю. На цьому тлі Ізраїль закликав США вступити у війну з Іраном для знищення ядерної програми.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

У ніч на 15 червня країни продовжили обмінюватися ударами. Ізраїль атакував штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану в Тегерані та обʼєкти ядерної програми. А 16 червня під удар потрапив державний мовник IRIB.