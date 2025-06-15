Axios: Ізраїль закликає США вступити у війну з Іраном для знищення ядерної програми

Протягом останніх 48 годин Ізраїль звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

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Ізраїлю бракує бомб для знищення бункерів та великих бомбардувальників, необхідних для знищення іранського обʼєкта зі збагачення урану Фордо — той вбудований у гору та захований глибоко під землею. А США мають це в межах досяжності ударів по Ірану.

Досі адміністрація Трампа відхрещувалася від операції Ізраїлю та стверджувала, що Ірану було б незаконно відповісти ударом по цілях у США. При цьому прямий напад на Іран, навіть якщо участь США обмежиться бомбардуванням одного обʼєкта, безпосередньо втягне США у війну, пише Axios. Водночас якщо Фордоу продовжить працювати після завершення операції, Ізраїль не досягне своєї мети повністю знищити іранську ядерну програму.

Ізраїльські посадовці порушували питання участі США у знищенні «Фордо» із самого початку операції.

Неназваний ізраїльський посадовець сказав Axios, що США можуть приєднатися до цієї операції. У нещодавній розмові з премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу президент Трамп навіть припустив, що зробить це за необхідності.

Водночас 13 червня посадовець Білого дому заперечив це. А вже наступного дня інший американський посадовець підтвердив, що Ізраїль закликав адміністрацію Трампа приєднатися до війни, але заявив, що наразі Адміністрація президента не розглядає це питання.

Один із високопоставлених представників Білого дому заявив Axios, що «те, що відбувається сьогодні, неможливо зупинити» — так він прокоментував удари Ізраїлю по Ірану.

«Проте ми маємо можливість домовитися про успішне мирне врегулювання цього конфлікту, якщо Іран готовий. Найшвидший шлях для Ірану досягти миру — це відмовитися від своєї ядерної програми», — додав високопосадовець.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

У ніч на 15 червня країни продовжили обмінюватися ударами. Ізраїль атакував штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану в Тегерані та обʼєкти ядерної програми.

Ядерна програма

Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив кампанію «максимального тиску»: нові санкції проти іранського режиму, щоб отримати суттєві поступки з його боку.

Виробництво урану Тегеран відновив після того, як Трамп розірвав угоду. За час президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася».

Адміністрація Байдена вела непрямі переговори з Іраном, щоб відновити іранську ядерну угоду. Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран у тому, що він висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців Адміністрація президента США стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».

Після переобрання на другий термін Трамп поновив кампанію «максимального тиску». У березні Axios повідомляв, що американський президент дав Ірану два місяці для досягнення нової ядерної угоди.