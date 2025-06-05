Апеляційний суд знову зобов’язав Мінкультури передати костел Святого Миколая парафії

Третій апеляційний адміністративний суд у Дніпрі підтвердив рішення про передачу київського костелу Святого Миколая з балансу Міністерству культури та стратегічних комунікацій України римсько-католицькій парафії.

Про це пише «Суспільне Дніпро».

Суд постановив передати костел Святого Миколая у Києві релігійній громаді римсько-католицької церкви і відмовив МКСК в апеляції, залишивши у силі січневе рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

З передачею костелу церкві виконають постанову, яку тодішній президент Віктор Ющенко видав ще у 2005 році. Відтоді між римсько-католицькою громадою та Міністерством культури відбувається судовий процес.

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Під час судового засідання Мінкультури та Будинок органної та камерної музики наполягали на тому, що рішення ухвалили з порушенням норм права, і спочатку треба знайти приміщення для Будинку органної музики. Парафія аргументувала, що Будинок органної музики не користувався костелом, оскільки орган згорів під час пожежі 2021 року. Настоятель парафії отець Павло Вишковський заявив: «Що ви хочете переміщувати, якщо нічого там немає. Ви самі на своїй сторінці написали, що нічого не відбувається, ні концертів не відбувається у костелі, ні репетицій, ви давно виселились, від пожежі».

Ще у 2020 році президент Володимир Зеленський доручив збудувати для Нацбудинку музики нове приміщення, однак цього досі не зробили. У Мінкультури пояснюють це «недоцільністю будівництва нової будівлі нежитлового призначення під час воєнного стану за бюджетні кошти, зважаючи на велику вартість».

Нацбудинок музики хочуть перемістити в приміщення флігеля Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації профспілок України. (Жовтневого палацу). Однак поки це не можуть зробити через накладені на будівлі арешти. Зараз триває робота, щоб зняти арешти та передати будівлі у власність держави.

Що відомо про костел Святого Миколая

Це один із двох римсько-католицьких храмів у Києві, збудованих до 1917 року. Він розташований на Великій Васильківській вулиці у центрі столиці.

Храм був закритий у 1936 році, а з 1981 року будівля працювала як концертна зала. З отриманням Україною незалежності будівлю ділили Національний будинок органної та камерної музики та парафія Святого Миколая Римсько-католицької церкви в Україні.

3 вересня 2021 року в костелі Святого Миколая спалахнула пожежа. Загоряння сталось між першим і другим поверхами, вогонь стрімко поширився на покрівлю будівлі, однак його загасили.

Пожежа не торкнулася деревʼяного вівтаря й амвона, також не постраждали фігури по обидва боки органа. Обгорів тільки хрест у вівтарній частині. Увесь храм був закопчений і залитий водою, згоріло найцінніше — орган.

Основною версією виникнення пожежі в костелі Святого Миколая в Києві називають загоряння електропроводки всередині дерев’яного корпусу органа. Утім, поліція також вивчала інші версії.

На ремонт костелу бізнес зібрав 30 мільйонів гривень. У будівлі демонтували згорілі люстри, засклили вікна, очистили стіни від сажі, прибрали сміття, встановили захисні сітки, поставили нову сцену, освітлення та відновили опалення. Грошей вистачило лише на протиаварійні роботи, решту мала дати держава, а повноцінну реставрацію планували на весну 2022-го.

У грудні 2024 року костел постраждав від російської атаки — вибухова хвиля пошкодила фасад костелу.

Автор: Олександр Булін