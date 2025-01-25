Суд зобов’язав Мінкультури передати київський костел Святого Миколая парафії

Дніпропетровський окружний адмінсуд зобовʼязав Міністерство культури та стратегічних комунікацій повернути будівлю костелу Святого Миколая в Києві релігійній громаді Римсько-католицької церкви в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі Римсько-католицької церкви.

Зараз костел у власності держави, перебуває у сфері управління Мінкультури і закріплений на балансі Національного будинку органної та камерної музики України.

Упродовж тривалого часу католицька громада України неодноразово зверталася до державних органів з вимогою повернути їм приміщення костелу Святого Миколая, який понад сто років тому збудували католики.

Церковники нагадують, що у 2005 році президент Віктор Ющенко доручив вжити заходів для повернення костелу громаді, проте доручення залишалося невиконаним.

«Архівні документи та історичні факти однозначно свідчать про те, що костел спершу був призначений для релігійних обрядів, а його перетворення на концертний зал було незаконним актом радянської влади», — сказав під час судового засідання отець Павло Вишковський.

Сьогодні суд задовольнив позов та постановив повернути будівлю костелу Святого Миколая у повноцінне користування релігійній громаді Римсько-католицької церкви.

Що відомо про костел Святого Миколая

Це один із двох римсько-католицьких храмів у Києві, збудованих до 1917 року. Він розташований на Великій Васильківській вулиці у центрі столиці.

3 вересня 2021 року в костелі Святого Миколая спалахнула пожежа. Загоряння сталось між першим і другим поверхами, вогонь стрімко поширився на покрівлю будівлі, однак його швидко загасили.

Пожежа не торкнулася деревʼяного вівтаря й амвона, також не постраждали фігури по обидва боки органа. Обгорів тільки хрест у вівтарній частині. Увесь храм був закопчений і залитий водою, згоріло найцінніше — орган.

Основною версією виникнення пожежі в костелі Святого Миколая в Києві називають загоряння електропроводки всередині дерев’яного корпусу органа. Утім поліція також вивчає інші версії.

На ремонт костелу бізнес зібрав 30 млн грн. У будівлі демонтували згорілі люстри, засклили вікна, очистили стіни від сажі, прибрали сміття, встановили захисні сітки, поставили нову сцену, освітлення та відновили опалення. Грошей вистачило лише на протиаварійні роботи, решту мала дати держава, а повноцінна реставрація планувалась на весну 2022-го.

У грудні 2024 року костел постраждав від російської атаки — вибухова хвиля пошкодила фасад костелу.