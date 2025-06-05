Трамп поговорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном уперше після інавгурації

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 5 червня поспілкувався телефоном з президентом КНР Сі Цзіньпіном.

Про це Трамп розповів на своїй сторінці у соцмережі X.

Він повідомив, що розмова тривала приблизно півтори години та завершилася «дуже позитивно для обох країн». Обговорювали, зокрема, торговельну угоду і корисні копалини.

Дональд Трамп анонсував зустріч команд від двох держав — час і місце для неї визначать пізніше. Американську сторону представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік і торговельний представник США, посол Джемісон Грір.

«Під час розмови президент Сі люб’язно запросив першу леді та мене відвідати Китай, і я відповів взаємністю. Розмова була майже повністю присвячена торгівлі. Жодних тем, пов’язаних із Росією, Україною чи Іраном, не обговорювалося», — додав президент США.

Це перша розмова лідерів Сполучених Штатів і Китаю після інавгурації Трампа у січні.

Тарифи Трампа

На початку квітня 2025 року американський президент оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245%.

Міністерство фінансів КНР заявило 11 квітня, що підвищить тарифи на всі американські товари з 84% до 125%.

Наприкінці квітня газета WSJ писала, що у Вашингтоні розглядають зниження мит на товари з Китаю до 50—65%, щоб зменшити торговельну напругу, яка виникла після введених президентом Трампом мит. Однак це передбачало багаторівневий підхід.

Уже 12 травня США і Китай розкрили деталі нової торговельної угоди. Так, Вашингтон на 90 днів призупиняє дію додаткових мит на китайські товари на 24% і залишає базову ставку мита на рівні 10%. Деякі додаткові мита, введені у квітні цього року, повністю скасовують. Пекін вчиняє дзеркально — теж знижує додаткові мита на американські товари на 24% на 90 днів, зберігаючи решту мит на рівні 10%, і скасовує додаткові тарифи, введені у квітні.