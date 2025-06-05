Трамп поговорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном уперше після інавгурації

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 5 червня поспілкувався телефоном з президентом КНР Сі Цзіньпіном.
Про це Трамп розповів на своїй сторінці у соцмережі X.
Він повідомив, що розмова тривала приблизно півтори години та завершилася «дуже позитивно для обох країн». Обговорювали, зокрема, торговельну угоду і корисні копалини.
Дональд Трамп анонсував зустріч команд від двох держав — час і місце для неї визначать пізніше. Американську сторону представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік і торговельний представник США, посол Джемісон Грір.
«Під час розмови президент Сі люб’язно запросив першу леді та мене відвідати Китай, і я відповів взаємністю. Розмова була майже повністю присвячена торгівлі. Жодних тем, пов’язаних із Росією, Україною чи Іраном, не обговорювалося», — додав президент США.
Це перша розмова лідерів Сполучених Штатів і Китаю після інавгурації Трампа у січні.
Тарифи Трампа
На початку квітня 2025 року американський президент оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.
Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245%.
Міністерство фінансів КНР заявило 11 квітня, що підвищить тарифи на всі американські товари з 84% до 125%.
Наприкінці квітня газета WSJ писала, що у Вашингтоні розглядають зниження мит на товари з Китаю до 50—65%, щоб зменшити торговельну напругу, яка виникла після введених президентом Трампом мит. Однак це передбачало багаторівневий підхід.
Уже 12 травня США і Китай розкрили деталі нової торговельної угоди. Так, Вашингтон на 90 днів призупиняє дію додаткових мит на китайські товари на 24% і залишає базову ставку мита на рівні 10%. Деякі додаткові мита, введені у квітні цього року, повністю скасовують. Пекін вчиняє дзеркально — теж знижує додаткові мита на американські товари на 24% на 90 днів, зберігаючи решту мит на рівні 10%, і скасовує додаткові тарифи, введені у квітні.
- 29 травня Міжнародний торговий суд США визнав незаконними та заблокував більшість глобальних мит, запроваджених Дональдом Трампом. Але вже через день Федеральний апеляційний суд США тимчасово відновив ці мита, щоб мати час вирішити, чи зупиняти рішення Суду міжнародної торгівлі на довший період.
- Наприкінці травня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що торговельні переговори з Китаєм «зайшли в глухий кут». Він підкреслив, що для досягнення угоди необхідна телефонна розмова між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном.