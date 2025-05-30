У США вважають, що перемовини з Китаєм зайшли в глухий кут. Тому треба розмова Трампа та Сі

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що торговельні переговори з Китаєм «зайшли в глухий кут». Він вважає, що для досягнення угоди потрібна телефонна розмова між президентом Дональдом Трампом і його колегою Сі Цзіньпіном.

Про це пише Bloomberg.

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Бессент зазначив, що переговори «дещо застопорилися». На початку травня 2025 року він брав участь у переговорах із китайськими посадовцями у Швейцарії, де сторони домовилися взаємно знизити товарні мита, що перевищували 100%.

Міністр очікує нових зустрічей із представниками Китаю найближчими тижнями, але наголосив, що через складність і важливість переговорів необхідна особиста участь обох лідерів.

Остання розмова між Трампом і Сі була в січні 2025 року, перед інавгурацією Трампа. Після переговорів у Женеві в середині травня Трамп планував поспілкуватися із Сі до кінця тижня, але дзвінок не відбувся, і напруженість між країнами зросла.

Адміністрація Трампа оголосила, що почне скасовувати деякі китайські студентські візи — Пекін назвав ці дії «дискримінаційними». Вашингтон також ввів нові обмеження на продаж програмного забезпечення для розробки мікросхем і деяких деталей реактивних двигунів до Китаю.

Бессент повідомив, що кілька великих торговельних угод близькі до завершення, зокрема переговори з японською делегацією, заплановані на 30 травня у Вашингтоні.

Мита Трампа

На початку квітня 2025 року американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245%.

Міністерство фінансів КНР заявило 11 квітня, що підвищить тарифи на всі американські товари з 84% до 125%.

Наприкінці квітня The Wall Street Journal писала, що у Вашингтоні розглядають зниження мит на товари з Китаю до 50—65%, щоб зменшити торговельну напругу, яка виникла після введених президентом Трампом мит. Однак це передбачало багаторівневий підхід.

Уже 12 травня США і Китай розкрили деталі нової торговельної угоди. Так, Вашингтон на 90 днів призупиняє дію додаткових мит на китайські товари на 24% і залишає базову ставку мита на рівні 10%. Деякі додаткові мита, введені у квітні цього року, повністю скасовують. Пекін вчиняє дзеркально — теж знижує додаткові мита на американські товари на 24% на 90 днів, зберігаючи решту мит на рівні 10%, і скасовує додаткові тарифи, введені у квітні.