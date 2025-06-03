Держагентство «ПлейСіті» анулювало ліцензію казино PIN-UP

Державне агентство «ПлейСіті» анулювало ліцензію російському казино PIN-UP на роботу в Україні.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У відомстві стверджують, що до запуску агентства рішення про видачу ліцензій ухвалювала людина — у Мінцифри це назвали «одним із найкорумпованіших етапів у сфері азартних ігор».

«PlayCity автоматизує процес, щоб усунути людський фактор і зробити сферу прозорою та контрольованою», — йдеться у повідомленні.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що ринок азартних ігор може поповнити бюджет додатковими 10 мільярдами гривень. Ще одна мета «ПлейСіті» — зробити галузь привабливою для іноземних інвесторів.

«ПлейСіті» створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), нове держагентство запрацювало 2 червня цього року.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів, зокрема в інтернеті, залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. Зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, яка за кілька годин зібрала необхідні для її розгляду голоси.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. У травні того ж року Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор.