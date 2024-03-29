Петиція про обмеження роботи онлайн-казино зібрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів

На вебсайті Офісу президента Володимира Зеленського сьогодні, 29 березня, зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні.

За кілька годин петиція зібрала необхідні для її розгляду президентом 25 тисяч підписів, і кількість підписів продовжує зростати.

Автором петиції виступає військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Він пропонує заборонити таке:

доступ до онлайн-казино військовослужбовцям;

рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та загалом символікою війни чи армії, а також рекламу чи публічні згадки того, як казино передають допомогу військовим;

співпрацю благодійних фондів з учасниками грального ринку;

приймати військовим частинам на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від казино або повʼязаних із ним фізичних чи юридичних осіб;

приймати ломбардам дрони, тепловізори та інші товари подвійного призначення.

Разом з цим автор вимагає, щоб інтернет-провайдери й мобільні оператори блокували сайти нелегальних казино.

Павло Петриченко аргументує це тим, що є непоодинокі випадки, коли залежні від ігор військові витрачають усі гроші на казино й беруть потім мікрокредити, заганючи себе в боргову яму. Також вони здають у ломбарди дрони й тепловізори, що завдає шкоди не тільки їм, але й їхнім побратимам.

«Гральний бізнес користується такою вразливістю, навмисне спрямовуючи свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ в онлайн-казино та «відбілюючи» свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ», — додав автор.