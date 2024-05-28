Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови «Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет». Рішення передбачає повну заборону на рекламу азартних ігор.

Про це йдеться в постанові уряду.

Кабмін додав уточнення до першого підпункту постанови, який раніше встановив обмеження на розповсюдження реклами азартних ігор, торговельних марок та інших об’єктів, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки ЗСУ чи інших військових формувань, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу.

Тепер порядок обмеження діє для всіх форм реклами, а обмеження передбачає саме заборону.

17 травня Кабінет міністрів України ухвалив додаткове регулювання для грального бізнесу, зокрема заборонив використовувати в рекламі азартних ігор військову символіку, а також зобовʼязав організаторів запровадити ліміти коштів і часу для гравців.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема в Інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. 29 березня на сайті Офісу президента Володимира Зеленського зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні. Уже за кілька годин петиція зібрала необхідні для її розгляду президентом 25 тисяч підписів.

Автор петиції, військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко стверджував, що є непоодинокі випадки, коли залежні від ігор військові витрачають усі гроші на казино і беруть потім мікрокредити, заганяючи себе в боргову яму. Також вони здають у ломбарди дрони й тепловізори, що завдає шкоди не тільки їм, але й їхнім побратимам.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино.