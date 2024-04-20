Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. Він передбачає заборону для військових

Президент України Володимир Зеленський указом № 234/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо протидії впливу азартних ігор в інтернеті. Цей указ накладає обмеження на роботу онлайн-казино.

Президент доручив уряду протягом місяця:

визначити обмеження для реклами всіх форм азартних ігор, зокрема з використанням символіки Збройних сил та інших військових формувань;

заборонити реєстрацію організатором онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця, а також визначити максимальний час безперервної грі в інтернеті на добу для одного акаунта, ввести обовʼязкові перерви у грі та визначити максимальний час гри на тиждень;

встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу (дня, тижня, місяця) з можливістю зміни такого ліміту не частіше ніж один раз на місяць;

впровадити Державну систему онлайн-моніторингу;

провести розʼяснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності.

Рішення РНБО також вводить обмеження для військових на час воєнного стану. Головнокомандувач і керівництво військових формувань мають заборонити військовослужбовцям доступ до гральних закладів та онлайн-казино. Служба безпеки України має перевірити організаторів азартних ігор.

Міністерство охорони здоровʼя має в тримісячний строк ухвалити клінічний протокол лікування вираженої ігрової залежності та провести відповідне навчання медпрацівників.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема в Інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що ліцензує і регулює сферу азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почалися жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. 29 березня 2024 року на вебсайті Офісу президента Володимира Зеленського зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні. Уже за кілька годин петиція зібрала необхідні, щоб її розглянув президент, 25 тисяч підписів.

Автор петиції, військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко стверджував, що є непоодинокі випадки, коли залежні від ігор військові витрачають усі гроші на казино й беруть потім мікрокредити, заганяючи себе в боргову яму. Також вони здають у ломбарди дрони й тепловізори, що завдає шкоди не тільки їм, але й їхнім побратимам.

4 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики одностайно схвалив законопроєкт № 9256, який посилює контроль за гральним бізнесом. Він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей і посилення вимог до реклами азартних ігор.

16 квітня президент Зеленський заявив, що РНБО вже розглядає питання поширення онлайн-казино і загроз безпеці через його роботу.